Mardin'de 2 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagaj kısmında 2 bin 120 paket kaçak sigara yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Ocak 2019 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde icra edilen yol kontrolünde, Nusaybin ilçesinden Mardin istikametine giden bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında 2 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, kaçak sigara sahibi şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.