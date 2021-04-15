Mardin'de 2. dönem koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Demirtaş başkanlığında MAÜ Vali Koçaklar konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ayrıntılarıyla ele alındı. Vali Demirtaş toplantı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, 2021 yılı 1. dönem itibariyle belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 452 projenin uygulandığını belirterek bu projelerden 15 tanesinin tamamlandığını, 359 projenin devam ettiğini, 29 projenin ihale, 49 projenin de etüt aşamasında olduğunu kaydetti. Projelerin toplam tutarının 12 milyar 764 milyon lira olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, 2021 yılı 1. dönem sonu itibariyle 78 milyon lira harcama yapıldığını dile getirdi.

Toplantıda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını, yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmelerini rica eden Vali Demirtaş, ''Bunun yanında kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyon gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler'' dedi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları, İl Jandarma komutan Vekili Albay Uğur Kandemir, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projeler hakkında sunumlar eşliğinde katılımcıların bilgilendirmesiyle son buldu.