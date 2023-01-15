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Mardin'de 2023 turizm sezonu değerlendirildi

Mardin’de 2023 yılı turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mardin'de 2023 yılı turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Mardin'de gerçekleştirilen 2023 yılı turizm sezonu değerlendirme ve yerel acentalarla toplantı programına Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, TÜRSAB Yönetim kurulu üyesi Mehmet Akyıl ve Mardin'de bulunan seyahat acentaları ile gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı turizm sezonu tüm Mardin halkı ve yerel esnaf için güzel bir sezon olması amacıyla gerekli bütün ihtiyaçların sağlanması konusunda çalışılması konusunda duruldu.

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