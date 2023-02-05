Mardin'de 218 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Mardin'de geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar yağışı, 218 kırsal mahalle yolunun kapanmasına sebep oldu.

Mardin'de geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Birçok ilçede mahalle yollarında ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor. Ekiplerin özverili çalışmalarına rağmen Artuklu ilçesinde 5, Dargeçit ilçesinde 32, Derik ilçesinde 14, Mazıdağı ilçesinde 28, Midyat ilçesinde 54, Nusaybin ilçesinde 17, Ömerli ilçesinde 38, Savur ilçesinde 29 ve Yeşilli ilçesinde 1 kırsal mahalle olmak üzere toplam 218 mahallenin yolları kar dolayısıyla ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan yolları açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.