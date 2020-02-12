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Mardin'de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 kilogram eroin ele geçirildi.

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 kilogram eroin ele geçirildi.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Bağlar Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 23 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılardan O.E. (38) ile İ.B. (32) emniyetteki sorgunun ardından adli mercilere sevk edildi.

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