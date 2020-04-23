Mardin'de 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen çocuklara sürpriz yaparak, müzik topluluğu ve itfaiye merdiveniyle balkon ve pencerelerden doğum günlerini kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan ve doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen çocuklara doğum günü sürprizi yaptı. Musa Cihaner Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklara mini konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araç ile şehirde tur atarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seslendirdiği şarkı ve türkülerle kutladı. Bir bayram havasında geçen müzikli kutlama, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden eşlik etti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, çocukların doğum gününü görüntülü arayarak kutladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, doğum günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen çocuklara doğum günü sürprizi yaptı. Üstü açık araç ile evlerin önüne gelen Meridin Müzik Topluluğu, doğum gününe özel şarkılar seslendirdi. İtfaiye aracına binen Mardin'in maskotu Tidu ise eline aldığı ‘doğum günü pastasını' itfaiye merdiveniyle balkona ve pencereye getirerek çocuklara sürpriz yaptı. Doğum günü kutlanan çocuklar ve aileleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti. Yaman'ın doğum günü mesajını ve selamını ileten müzik topluluğu, mini konser verdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, çocukları görüntülü arayarak, doğum günlerini kutladı. Yaman, görüntülü konuşmada, “Doğum gününüz kutlu olsun. Bugün biraz buruk oldu ama inşallah önümüzdeki yıllar da daha mutlu doğum günleri kutlayacağız. Evlerde kalarak hayat eve sığar diyoruz. Nice mutlu yıllara" dedi.