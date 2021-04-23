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Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Mardin Valiliği'nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören il milli eğitim müdürünün çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, törende bayrak taşımakla görevli bulunan öğrencilere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

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