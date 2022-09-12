Mardin'de 247 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Mardin'de bin 117 okulda yaklaşık 247 bin öğrenci, 12 bin öğretmen ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk günü ve '‘İlköğretim Haftası'' olması münasebetiyle Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program açılış konuşmalarıyla sürdü. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yaşının kutlanacağı bu eğitim-öğretim yılını, Mardin'de eğitim altyapısının daha da güçlendiği, niteliğinin katlanarak arttığı bir dönem olarak geçireceklerine yürekten inandıklarını belirtti. Mardin'in eğitimine dair fikri, projesi olan herkese kapılarının yedi gün yirmi dört saat açık olduğunu anımsatan Vali Demirtaş, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı. Konuşmasını öğrencilere hitaben sürdüren Vali Demirtaş, “Sevgili öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapıyorsunuz. İçinizde bu yıl ilk kez okula başlayanlar var. Onlar ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorlar. Unutmayın ki eğitim hayatınız boyunca elde edeceğiniz her başarı, aileleriniz ve aziz milletimiz için mutluluk vesile olacaktır. Biliniz ki sizler yurdumuzun umudu, geleceğisiniz. Bu sebeple bugünden bu hedeflere kilitlenmeli, düzenli ve disiplinli çalışmalı, kendinizi en iyi bir şekilde yetiştirmelisiniz” dedi.

Öğrencilerin sağlığı, ilk ve en önemli öncelikleri olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Onların saçlarının tek bir teline zarar gelmemesi için bu dönemde eğitimin tüm paydaşlarıyla yoğun işbirliği içerisinde çalışacağız. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızda bu eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin sürmesi için tüm gayretimizle çalışacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve Mardin'e hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural'da yaptığı konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının fırsat eşitliğini ana politikası olarak belirlediğini dile getirerek bakanlık tarafından koronavirüs salgınında ve sonrasında yapılan çalışmalara ve eğitimde yürütülen projelere değindi.

Kutluma programı, okula yeni başlayan öğrencilere '‘Okula hoş geldin çiçeği'' verilmesi, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla ile Anafartalar Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle devam etti.

Daha sonra Vali Mahmut Demirtaş, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Programa, Vali Demirtaş'ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mardin genelinde bin 177 okulda, 11 bin 598 öğretmen ve 246 bin 477 öğrenci ile ders başı yaptı.