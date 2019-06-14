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Mardin'de 250 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Mardin’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte 250 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mardin'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte 250 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Mardin'in Artuklu ilçesinde Hacı Hamidiye Özdemir Ortaokulu'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın katılımı ile karne töreni düzenlendi. Törende öğrenciler karnelerini Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın elinden aldı.


Vali Mustafa Yaman öğrencilere başarı temennisinde bulunarak yaz tatilinde hem dinlenmeleri hem de kaliteli zaman geçirerek bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Yaman yaz tatili sürecinde okulların eksiklerinin tamamlanacağını ifade ederek geleceğin teminatı olan çocuklara emek veren veli ve öğretmenlere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

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