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Mardin'de 250 bin öğrenci sınıfları doldurdu

Mardin’de, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 250 bin öğrenci ders başı yaptı.

Mardin'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 250 bin öğrenci ders başı yaptı.


Artuklu Acar İlkokulu'nu ziyaret ederek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemin ilk dersini başlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından hazırlatılan hediyeleri öğrencilere verdi. Burada konuşan Sarı, "Bugün itibariyle başlayan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Mardin'de bin 500 eğitim kurumumuzda, 12 bin öğretmen ve 250 bin öğrencimizle ders başı yaptık. Öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı bir dönem geçirmesini temenni ederim" dedi.

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