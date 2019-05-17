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Mardin'de 3 metrelik yılan paniği

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında bulunan yaklaşık 3 metrelik yılan çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında bulunan yaklaşık 3 metrelik yılan çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Çiftçiler, Kızıltepe ilçesi Viranşehir karayolunda bulunan tarlada, yaklaşık 3 metrelik yılan gördü. Paniğe kapılan vatandaşlar, ellerine aldıkları kürek ve sopalarla yılanı öldürdü.


Son 3 gündür tarlada ve çevre çok sayıda yılan görüldüğünü kaydeden çiftçiler ev çevrelerinde ilaçlama yaparak yılanlardan korunduklarını ama çocuklar için tedirgin olduklarını ifade etti. Çiftçiler tarlada küçük kara yılanlarının mevsim geçişlerinde zaman zaman görüldüğünü kaydederek bu yıl çok sayıda yılan gördüklerini ama bu büyüklükte bir yılanı ilk kez gördüklerini dile getirdi.

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