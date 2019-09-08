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Mardin'de 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

Mardin’in Ömerli ilçesi Ömeryan bölgesinde özel harekat polisleri, korucular ve jandarma özel harekat tarafından gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan bölgesinde özel harekat polisleri, korucular ve jandarma özel harekat tarafından gerçekleştirilen operasyon sürüyor.


Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu ve Korucu Latif Emen'in ağır yaralandığı Şafak 127 operasyonu havadan ve karadan güvenlik güçleri tarafından sürüyor. Operasyonda dün gerçekleşen saldırının faili olan 3 teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği öğrenilirken, birçok barınak ve yığınağın imha edildiği öğrenildi. Bölgede operasyon hava ve kara destekli devam ediyor.

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