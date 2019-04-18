Mardin'de 3. Uluslararası Uçurtma Festivali başlıyor

Uluslararası Uçurtma Festivali için Mardin Müzesi 5 bin adet uçurtma hazırladı.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesi tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden uçurtma sevdalısı turistlerin de katıldığı festivalin ilk gününde rahvan ve midilli atları, masal kahramanları canlandırmaları çocuklar için özel tasarlanmış festival aracı, arbane ekibi, bando takımı ve Her Yerde Sanat Derneği akrobasi gösterileri Mardin sokaklarını şenlendirecek.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, Mardin'in artık festivallerin kenti olduğunu belirterek, bu yıl 19-22 Nisan tarihleri arasında başlayacak olan 3. Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali'ne 17 ülkeden çok sayıda uçurtma meraklısı katılacağını söyledi. Uçurtma seven, uçurtma yapan ve uçuranları bir araya getiren festivalin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan, “Okullar, STK'lar ve derneklerle gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizde, yaklaşık 5 bin uçurtma yaptık. Kendi uçurtmalarını yapmak isteyen katılımcılar için oluşturulmuş atölyede uçurtma yapılışını uygulamalı olarak gösterecekler. Festival, öğle saatlerinde sokak müzisyenlerinin, akrobasi ustalarının, tahta bacakların, bisikletlilerin, rahvan atlarının ve kostümlü grupların katılacağı rengarenk bir kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival, eski Mardin´de yaklaşık 200 evin damından dalgalanacak olan uçurtmalarla tam bir görsel şölene dönüşecek. Akşam saatlerinde binlerce dilek fenerinin gökyüzünde salınmasıyla Mardin´in mistik havası yıldızlarla buluşacak. Festivalin açılış etkinlikleri, uçurtmaların müzik eşliğinde birbirleriyle yarışıp, dans ettiğine tanık olmak isteyenler için Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir konserle son bulacak” dedi.