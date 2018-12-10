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Mardin'de 4 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasındaki karayolunda yapılan yol kontrolünde 4 bin 220 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasındaki karayolunda yapılan yol kontrolünde 4 bin 220 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “4 Aralık 2018 günü Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe-Nusaybin karayolu Ilıcak mevkisinde yol kontrolünde 2 ayrı araç içerisinde toplamda 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 5 kilogram faturasız kaçak nargile tütünü, 5 Aralık 2018 günü Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığınca Nusaybin-Kızıltepe karayolu Çukuryurt Mahallesi mevkisinde yol kontrolünde 3 bin 350 paket bandrolsüz kaçak sigara olmak üzere toplamda 4 bin 220 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 5 kilogram faturasız kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olay ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, olayla ilgisi olan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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