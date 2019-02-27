İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Nusaybin istikametinden Midyat istikametine seyir halinde olan C.O. yönetimindeki 34 YR 2194 plakalı otomobil, durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, farklı markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el konuldu.


Jandarma trafik ekiplerince suçta kullanılan 34 YR 2194 plakalı araç 15 gün trafikten men edilirken, şoför hakkında işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.