İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de 5 yıldızlı hafızlık okulu binası kısa bir süre sonra faaliyete giriyor

Mardin’de 22 Nisan 2020 tarihinde temeli atılan 5 yıldızlı hafızlık okulu binasında sona yaklaşılıyor.

Mardin'de 22 Nisan 2020 tarihinde temeli atılan 5 yıldızlı hafızlık okulu binasında sona yaklaşılıyor.


Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından temel atma töreninde ilk kazma 2021 yılının Şubat ayında emekliye ayrılan İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer ve İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından yapıldı. Mardin mimarisinden izler taşıyan binanın, Mardin'de hem hafızlık hem de ortaokul projesini yürüten sultan Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu inşaatında sona yaklaşılıyor. Artuklu ilçesinde yapılacak olan hafızlık okulu donanımı ve mimarisiyle 5 yıldızlı kolej standartlarında olacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.