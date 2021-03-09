Mardin'de 5 yıldızlı hafızlık okulu binası kısa bir süre sonra faaliyete giriyor

Mardin'de 22 Nisan 2020 tarihinde temeli atılan 5 yıldızlı hafızlık okulu binasında sona yaklaşılıyor.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından temel atma töreninde ilk kazma 2021 yılının Şubat ayında emekliye ayrılan İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer ve İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından yapıldı. Mardin mimarisinden izler taşıyan binanın, Mardin'de hem hafızlık hem de ortaokul projesini yürüten sultan Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu inşaatında sona yaklaşılıyor. Artuklu ilçesinde yapılacak olan hafızlık okulu donanımı ve mimarisiyle 5 yıldızlı kolej standartlarında olacak.