Mardin'de 50 itfaiyeciye eğitim verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı artan orman yangınları başta olmak üzere çıkan olaylarla mücadele etmek amacıyla bünyesindeki itfaiye erlerini eğitmeye devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı ve Artuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 120 saatlik süren İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı gerçekleştirildi. 50 itfaiye erinin katılım sağladığı kurs, İtfaiye Daire Başkanlığında yapıldı. Kurs, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluştu. Halk Eğitim Merkezinden alanında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen birinci bölümde, arama kurtarma, yangın söndürme, trafik kazaları, iple inme, deprem, sel ve doğal afet gibi konularda eğitimler verildi. İkinci bölümde ise teorik olarak öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde öğretildi.

Kursu başarılı bir şekilde bitiren itfaiyecilere sertifika verildi.