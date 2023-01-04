Mardin'de 55.4 milyon TL bütçeli projelerin imzaları atıldı

Mardin'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 33.6 milyon TL ile kentte desteklenen toplam 55.4 milyon TL bütçeli 3 projenin protokolleri imzalandı.

İmza töreni, Vali Mahmut Demirtaş, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve uygulayıcı kuruluşların da katılımıyla Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş; yaptığı konuşmada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bölgeye çok ciddi bir katkısının olduğunu belirtti.

Tarım projelerine 46 milyon lira civarında destekte bulunduklarını belirtenVali Demirtaş, "Ama bunun totaline bakılırsa 100 milyon liranın üzerinde. Hem Tarım Bakanlığının hem GAP'ın hem de çiftçi kredisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle işsizliğin ve kırsal bölgeden şehirlere göçün önlenmesinde projelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdiden projelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise ek ödenek aktarılan projelerle birlikte GAP İdaresi tarafından 2022 yılında desteklenen projelerin toplam bütçesinin 55 milyon liraya ulaştığını dile getirerek, "Gelen talepler doğrultusunda 2 projemizde de kaynak artışı oldu. Ek bütçelerle nitelikli projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Projelerin Mardin'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmzalanan projelerle 2 bin 240 kişiye istihdam sağlanması, 5 bin adet arılı kovan dağıtımının yapılması ve 40 kilometre sulama kanalı ile 17 bin dekar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.