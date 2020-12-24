Mardin'de 61 yıldır süren arazi davası sonuçlanamıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tapulu arazilerini kullanamayan 18 ailenin açtığı dava 61'inci yılını geride bıraktı. İddiaya göre, tapulu arazilerine başkaları tarafından el konulan aileler, davanın bir an önce sonuca kavuşup araziyi kendilerinin kullanmasını istiyor.

Nusaybin ilçesi İkiztepe Mahallesinde 61 yıldır süren arazi davası hala bir sonuca ulaşamadı. Devletin 18 aileye sattığı tapulu arazilere, iddiaya göre başkaları tarafından el konuldu. El konulan arazilerini almak için hukuk yoluna başvuran aileler, 61 yıldır davanın sonuçlanmasını bekliyor. Dava tarafı olan Metin Çelik, 61 yıldır davanın sürdüğünü söyledi. Çelik, kendileriyle birlikte mağdur olan 18 ailenin maddi durumunun kötü olduğunu, muhtelif şehirlere göç etmek zorunda olduklarını belirtti. Köylerine geri dönerek yıkılan evlerini yeniden inşa edip arazilerini tekrar almak istediklerini ifade eden Çelik, "Babamdan kalma 61 yıldır arazi davası var. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi, sınıra sıfır, sınıra yakın. 61 yıl önce babamızın devlet kadastronun geçtiği sırada kendi Ziraat Bankasına yatırılan para ile 100 dönüm arazi alıyor. Bu 100 dönüm arazi ile ilgili daha sonra köyde bulunan başka bir aile dava açıyor. 61 yıldan beri davamız sürmektedir. Benim rahmetli babam ve köylüler, tapu karşılığında 100'er 120'şer dönüm araziyi parayla alıyor. Daha sonra zengin bir aile geliyor ve bu arazilerin kendilerine ait olduğu gerekçesiyle hazineye dava açıyor. Dava açıldığı günden bu güne o taraf araziyi kullanıyor. Biz mağdur durumdayız. Şu anda bizim köylülerimizin çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı, evlerin çoğu yıkılmış durumda. Ekip biçiyorlar, kullanıyorlar, mahsulünü kaldırıyorlar, satıyorlar. Şu an durumları çok iyi. Çoğu da Avrupa ülkelerine iltica ediyorlar. Orda da maddi durumları iyi. Bütün evleri betonarme ve bizim bütün arazi sahiplerinin tapu sahiplerinin evleri kerpiç, çoğu yıkıldı. Biz değil onlar davacı oldu. Güya onlarınmış hazine bize satmış. Öyle bir şey yok, devlet kadastro geçince aldı onlardan. Davamız 2021'in 4'üncü ayın 9'una ertelendi. Hakkımız olan bu araziyi geri almak istiyoruz. Köyümüze geri dönmek istiyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyetinin yüce adaletine güveniyor ve çözeceğine inanıyoruz" dedi.