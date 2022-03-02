Mardin'de 634 bin kişiye AFAD eğitimi verildi

Mardin'de 634 bin kişiye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) eğitimi verildi.

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen AFAD Başkanlığı, 2021 yılını ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlemiş ve tüm illerde ‘Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı.

2021 Afet Eğitim yılında tüm kamu ve özel, yerel yönetimler, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin katkılarıyla 56 milyon vatandaşa afet farkındalık eğitimi verildiğini söyleyen AFAD Mardin İl Müdürü Davut Esen, Mardin'de ise 634 bin kişiye ulaşılarak eğitim verildiğini açıkladı.

Tatbikat yılı içerisinde tüm okullarda, üniversiteler ve yurtlarda, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alışveriş merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde olmak üzere 54 bin 302 tatbikat planlandığını aktaran Esen, “Mardin ilimizde ise 2022 yılında, okullarda 1206, kamu kurumları, 74 hastane, 15 adliye ceza ve tevkif evleri, 13 alışveriş merkezi 1, konut ve site 40, sanayi tesisleri 200, üniversite 1, terminaller 11, öğrenci yurtları 5 olmak üzere toplamda 1566 tatbikat planlandı. Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri afet bilincinin oluşturulması ve afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturma amacıyla ‘Deprem Haftası' olarak ilan edilmiştir. İlimizde 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 5-6 Mart tarihlerinde apartman ve sitelerde yangın, tahliye ve toplanma alanı tatbikatları yapılacak” dedi.