Mardin'de 687 bin çağrının yüzde 81'i asılsız çıktı

Mardin'de son 8 ayda 112 Acil Çağrı Hattı'na gelen 687 bin 563 çağrıya cevap verilirken, asılsız ihbarda bulunanların sayısı ise 560 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Valilik Dara Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı Hattı'nı gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara cezai yaptırımların uygulandığı belirtilen toplantıda, eylül ayı itibarıyla toplam 687 bin 563 çağrının karşılandığı kaydedildi. Çağrılardan 126 bin 650'sinin doğru çıktığı, 560 bin 913'ünün ise asılsız çıktığı ve asılsız çağrıların oranının yüzde 81 olduğu belirtildi. Vatandaşlara asılsız ihbarın yapılmaması konusunda çağrıda bulunan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, her asılsız çağrının yardım bekleyen vatandaşa ulaşımı ve görevi başındaki personelin işini güçlendirdiğini dile getirdi. Toplantı, yapılan görüş alışverişinin ardından son buldu.

Vali Demirtaş'ın başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.