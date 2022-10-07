İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 8 aydır aranan cinayet zanlısı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 8 aydır aranan cinayet zanlısı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.


Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında işlenen cinayetin firari şüphelilerinden M.A., Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tutuklanan şahıs, Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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