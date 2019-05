Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri başlıyor

Mezopotamya'da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, Mardin'de 5 Mayıs'ta başlıyor.

Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Bilali' olan Alımlı köyünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Bilali Şenlikleri kutlamaları yapılacak. Her yıl çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenliklerde katılımcılar uçurtma ile gökyüzünü şenlendirecek. Bereket için duaların okunacağı şenlikte, yöresel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe konser verecek.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kentte Bilali Şenlikleri'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceklerini belirterek, Bilali Şenlikleri'nin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını söyledi. Erdoğan, "Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya'da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun içine bir araya geldik, dualarımızı ettik. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmamasına çalışıyoruz. Bir köy yarım asırlık geleneğine tekrar kavuşuyor. Alımlı köyünde, 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği kutlanmaktaydı. Köyün karşısındaki tepede yer alan ve halk arasında Sarı Arpalar Ziyareti olarak bilinen bu mekanda, her yıl mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için kurbanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Bereket dualarının yanı sıra hastalara şifa bulmak için de bu tepeye çıkılır ve burada dualar edilirdi. Şenlikte büyük bir pazar yeri kurulur, Mardin'den gelen leblebici ve çerçilerden alışveriş yapılırdı. Alana gelen dengbejler, davul-zurnacılar ve rebabiler müzikleriyle şenliğe renk katarken, birlikte halaylar çekilir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenirdi. Müze Müdürlüğümüz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali köyünün, kültür turizm destinasyonlarından biri olması hedefleniyor. Bu yıl, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Bilali Şenliği'ne herkesi bekliyoruz" dedi.