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Mardin'de aç ayılar çöpte yiyecek aradı

Mardin’in Artuklu ilçesinde aç kalan iki ayı kırsal mahalleye inerek kimseye aldırış etmeden çöpleri karıştırarak yiyecek topladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde aç kalan iki ayı kırsal mahalleye inerek kimseye aldırış etmeden çöpleri karıştırarak yiyecek topladı. Köylüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.


Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde köylülerin verdiği bilgiye göre, aç kalan iki ayı, köye inerek çöpleri karıştırarak yiyecek aradı. Çöpleri karıştıran ayıların o görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

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