Mardin'de 'Acentelerin Geleceği ve Finansal Sigortalar' konuşuldu

Mardin'de Quick Sigorta sponsorluğunda, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Mardin'deki sigorta acentelerinin işbirliğiyle ‘Acentelerin Geleceği ve Finansal Sigortalar' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman, TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, Quick Sigorta Genel Müdürü ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve yaklaşık 400 sigorta acentesi temsilcisi katıldı.

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, son zamanlarda finansal ürünlerin satışı ile ilgili birçok ilde Quick Sigorta ile iş birliği içinde toplantılar yaptıklarını söyledi. Büyükçelebi, “Meslektaşlarımız için yeni bir satış kanalı ortaya çıkarmış oluyoruz. Ek gelirler kazanmaya imkan veriyoruz. Reel ekonomiye katkı sağlamak açısından önemli ürünler. Kefalet sigortası ve devlet destekli alacak sigortası ile ilgili ciddi bir çalışma var. Tabana yayılması ve iş insanlarının çok daha kolay ulaşması için sigorta ürünlerini satan acenteler gerekli desteği veriyor. Kefalet alanında Quick Sigorta ciddi bir destek veriyor. Diğer tarafta devlet destekli olduğu için birçok sigorta bu işin içinde” dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar da sektörde yeni iş alanları açmak için yeni finansal ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi. Yaşar, “Türkiye'de toplam sigorta prim üretiminin yüzde 40'ı trafik yüzde 10'nu kasko sigortalarından yani yüzde 50'si oto sigortalarından oluşuyor. Sigorta acenteleri açısından, sayıları da 16 bin 17 bini buluyor, büyük bir sıkışmayı meydana getiriyor. Bizim TÜSAF ile birlikte başladığımız ve Türkiye çapında tüm illerde ticaret odaları ile birlikte yaptığımız toplantılarda esas amaç sigorta acentelerinin oto sigortalarında yaşadığı bu sıkışmayı açmak, acentelere yeni iş alanları açarak komisyon gelirlerini arttırmak” diye konuştu.

Acentelerin birer finansal market olarak dönüştürülmesi

Bunun banka dışı finans alanının büyütülmesine ve acentelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma olduğunu kaydeden Yaşar, şöyle devam etti:

“Acentelerin birer finansal market olarak dönüştürülmesi, bugüne kadara bankalar arasında yaşanan rekabeti aslında sigorta acentelerinin de birer banka şubesine yakın dönüşerek finansal marketler olarak finansal ürünleri satabilmesidir. Biz bu anlamda devlet destekli alacak ve kefalet sigortası ile bir ürün sağlıyoruz. Acentelerin bankalar ile entegre olabilecek şekilde finansal markete dönüşmesi ve yurt içine yayılmış 972 ilçeye yayılmış acentelerin bu ürünleri satabilmesi. Bunun için tüm illerde TÜSAF'la birlikte toplantılar düzenliyoruz.”