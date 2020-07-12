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Mardin'de ağaçlık alanda yangın

Mardin’in Midyat ilçesinde 200 dönümlük ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 200 dönümlük ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.


Olay, kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun süren müdahaleden sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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