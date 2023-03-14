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Mardin'de ahır çöktü, 4 koyun telef oldu

Adıyaman’da meydana gelen depremde Mardin’de ahır çöktü, 4 koyun telef oldu.

Adıyaman'da meydana gelen depremde Mardin'de ahır çöktü, 4 koyun telef oldu.


Sabah Saat 05.27 sıralarında Adıyaman'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem Mardin ve ilçelerinde de hissedildi. Mardin'de hissedilen deprem sonucunda bir kerpiç ahır çöktü, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Mardin'in Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'ne bağlı Çeşmebaşı mezrasında bulunan kerpiç ahır, tavan kısmına yerleştirilen ağaçların zaman içerisinde çürümüş olmasından kaynaklı olarak hissedilen depremde çöktü. Mehmet Abi isimli vatandaşa ait ahırda bulunan 4 koyun telef oldu.

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