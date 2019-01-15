Mardin'de ‘Aile Hekimlerinizi Erken Tanıyın' stantları açıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin önemi konusunda eğitici ve farkındalık oluşturucu mahiyette programlar hazırladı. Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kampanya başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltma hedeflendi. Bu sayede hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret ediliyor. Aile Hekimlerin akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirmekte sağlıkla ilgili genel konularda vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti de sağlanıyor.

Söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanmış olup ayrıca illerde saha etkinlikleri düzenlendi. Basımı yapılan afişler kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile tüm sağlık kuruluşlarımızda vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asıldı.