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Mardin'de ailesine kavuşan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı

Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mardin’de ailesiyle buluşturuldu.

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.


Mardin'de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren M.D. isimli şahıs Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli, olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Ağustos'ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.


Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

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