Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi desteğiyle Mardin'de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

16-17 Mayıs tarihlerine üç farklı grupta gerçekleşecek toplantı aile hekimlerinin, acil servislerde çalışan hekimlerin, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının ve göçmen sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz'un açılış konuşmalarıyla başladı. Yavuz, akılcı olmayan ilaç ve antibiyotik kullanımının halk sağlığını etkileyen önemli bir sorun olduğunu belirtti.

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara tarafından ‘Covid-19 Pandemisinde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım' konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Toplantı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayper Somer'in, Prof. Dr. Zeynep Ulker Tamay'ın ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz'ın akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili sunumlarıyla devam etti.

Toplantı TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Uzman Eczacı Mesil Aksoy'un açılış konuşması ve sunumu ile devam etti. Aksoy tarafından antimikrobiyal direncin küresel bir sorun olduğu ve bu sorunun ‘sessiz salgın' olarak adlandırıldığı ve önlem alınmazsa tüm dünyanın ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğu belirtildi.