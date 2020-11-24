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Mardin'de akıllara durgunluk veren kaza

Mardin Kızıltepe’de önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan kamyondan fırlayan demirler otomobilin tavanını çökertti.

Mardin Kızıltepe'de önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan kamyondan fırlayan demirler otomobilin tavanını çökertti.


Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat demiri yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyon kasasında bulunan demirler kayarak otomobilin üzerine düştü. Otomobilin tavanı komple çökerken, otomobilde bulunan kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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