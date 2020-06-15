Mardin'de akıma kapılan 2 inşaat işçisi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir inşaatta çalışan iki işçi, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Seyitler Mahallesi eski polis lojmanları caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 2 işçi korkuluk işi yaptıkları sırada korkuluk demirlerinin elektrik direğine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.