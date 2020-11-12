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Mardin'de akrabalar arasında mera kavgası: 3 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Tanrıyolu kırsal mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mera alanının kullanımı konusunda aralarında husumet olan akraba iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan H.Ö. ağır yaralanırken, H.Ö.ve M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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