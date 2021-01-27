İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Olay öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.