Mardin'de alevlere teslim kafe, 2 saat sonra söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı. Yangından işletme kullanılamaz hale gelirken, etraftaki dükkanlarda zarar gördü.

Yangın, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi'nde parkın içinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla kafe, alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipler, itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları ile yangın söndürüldü. İşletme kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki birçok iş yeri yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.