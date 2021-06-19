Mardin'de Altyapı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'ın başkanlığında, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, MARSU Genel Müdür Vekili Abdüsselam Altunkaynak, ilgili daire başkanları, kurum müdürlerinin katılımlarıyla Haziran ayı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı Kent A.Ş toplantı salonuna yapıldı. Toplantı, AYKOME Şube Müdürü Esat Ertaş'ın görüş ve önerilerini sunması ile başladı. Daha sonra söz alan yetkililer, kendi kurumlarının altyapı çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 2021 yılı içerisinde ilçelerde yapılacak elektrik, doğalgaz ve altyapı çalışmaları üzerinde durularak yapılacak çalışmalar bir takvime bağlandı. Buna göre; Kızıltepe'de 90 kilometre, Savur'da 1 kilometre, Ömerli'de 1 kilometre, Dargeçit'te 3 kilometre, Mazıdağı'nda 500 metre, Artuklu'da 2 kilometre doğalgaz çalışması yapılacak. Dicle EPSAŞ, Nusaybin'de 30 kilometre ve Midyat'ta 20 kilometrelik enerji hattını yer altına alacak. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ise, Ömerli ilçesinde başlatmış olduğu yağmur suyu drenajı, kanalizasyon ve içmesuyu hattını 2021 yılı içerisinde tamamlayacak. Kızıltepe ilçesinde ise devam eden içmesuyu projesinin yaklaşık 50 kilometrelik kısmını tamamlayacak.