Mardin'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 205 bin TL'lik destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde Mardin'de 105 spor kulübüne dağıtılmak üzere 2 milyon 205 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım çeki düzenlenen törenle kulüp yöneticilerine teslim edildi.

Artuklu ilçesindeki Büşra Dalgan Kız Öğrenci Yurdu D Blok Konferans salonunda gerçekleştirilen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Mardin Şube Başkanı Doğan Ağalday, kulüp temsilcileri ve sporcular ile diğer ilgililer katıldı.

Program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, Amatör spor kulüplerinin gençlerin sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlarken, onların akli ve ahlaki melekelerle de donatılmasına katkı sağlamakta olduğunu söyledi.

Sporun tüm branşlarına ilişkin bilgi ve becerileri hem teorik hem pratik olarak Amatör spor kulüplerinde verildiğini belirten Vali Demirtaş, “Yüksek beton yığınlarının arasına sıkışan, birbirleriyle iletişim kurmayı sadece sanal sohbetlerden ibaret sayan evlatlarımızın soluk alabileceği yerlerin amatör spor kulüplerimiz olduğunu unutmamalıyız. Milletimizin örf, adet, gelenek ve göreneklerine uygun ahlak ve davranışlar da genç nesle buralarda aktarılmaktadır. Evlatlarımız; devlet, millet, vatan, bayrak, ezan gibi kutsal bildiğimiz değerlerimizin etrafında buralarda toplanmaktadır. O sebeple amatör spor kulüplerimizin bizlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunun bilinmesinde yarar görüyorum. Bu meyanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz eliyle ilimizde faaliyet gösteren 105 amatör spor kulübümüze ayni ve nakdi yardımlarla destek vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.

“2 milyon 579 bin TL nakdi ve 4 milyon TL malzeme yardımını kulüplerimize ulaştırdık”

Yardımları kulüplere ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bu destekleri bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın amatör spor kulüplerimize tahsis ettiği 2 milyon 205 bin TL nakdi yardımı ve spor malzemesini amatör spor kulüplerimize ulaştırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yardımların kulüplerimize hayırlı ve nice başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Bakanlığımızın amatör spor kulüplerimize verdiği bu desteğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak da bugüne kadar toplamda 2 milyon 579 bin TL nakdi yardımı ve 4 milyon TL malzeme yardımını da kulüplerimize ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de gerek Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlarımızı kulüplerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mardin'imizi bir spor kenti haline mutlaka dönüştüreceğiz”

Geri bırakılan 21 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve spor hizmetlerinde de ülkenin ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Mardin'imiz de bu değişim ve dönüşümden kendine düşen payı almıştır. Gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları gibi spor altyapımızı güçlendiren pek çok artı değer, bu dönemde ilimize kazandırılmıştır. Mardin'imizde spor altyapısının güçlendirilmesi, daha fazla evladımızın farklı branşlarda sporla buluşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan vatandaşımızı, Mardinli hemşehrilerimizi sporun birleştiren kucaklaştıran ikliminde bir araya getireceğiz. Taşın dile geldiği, kilin sanata dönüştüğü Mardin'imizi bir spor kenti haline mutlaka dönüştüreceğiz. Bu vesile ile desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'te kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberdeki heyet, temsili 2 milyon 205 Bin TL'lik çeki spor kulübü yöneticilerine teslim etti.