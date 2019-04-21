Mardin'de Ana Karnından Ana Kucağına Projesi

Mardin'de Anadolu Ebeler Derneği, Ana Karnından Ana Kucağına Projesi kapsamında anneler ve ebeler ile bir araya geldi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Mardin Sağlık-Sen Şube Başkanlığının destekleri, Gülistan Aydoğan'ın koordinatörlüğünde Kızıltepe Devlet Hastanesi konferans salonunda anneler ve uzmanlar bir araya geldi. Programda gebeliğin fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri, doğuma hazırlığın önemi, doğumun fizyolojisi ve doğum sırasında ebelik uygulamaları, lohusalık dönemi ve lohusalık bakımı, bağlanma ve emzirmeye etkisi, yeni doğan ve bebek bakımı konularında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu, eğitim programı için katılımcılara ve uzmanlara teşekkür etti. Organizasyonun temel amacının farklı coğrafyalarda yaşayan anne ve anne adaylarını gebelik, doğuma hazırlık, lohusalık, emzirme ve yeni doğan bebek bakımı hakkında bilgilendirmek olduğunu Aktaran Yavuz, "Anne ve anne adaylarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen organizasyonda katılımcılar, kendilerinden birçok hikaye bulduğu projeden mutlu bir şekilde ayrıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.