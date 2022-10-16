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Mardin'de anız yangını gökyüzünü dumana bürüdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçilerin mısır anızını yakması, gökyüzünü dumana bürüdü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçilerin mısır anızını yakması, gökyüzünü dumana bürüdü.


Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı yapan bir çiftçi, tarlalarını sürüme hazır hale getirmek için anızları yaktı. Mısır tarlalarından yükselen dumanlar bölgeyi kaplarken, gökyüzü dumana büründü. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, anızları ateşe veren çiftçi ise anızları yakmaktan başka seçenekleri olmadığını savundu.

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