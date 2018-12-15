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Mardin'de Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince düzenlenen 2.

Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri kapsamında etkinlikler devam ediyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'ın katılımları ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar, gençlik merkezi toplantı salonunda gerçekleştiriliyor.


Katılımcılardan, Eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın 'Gençliğin Sivil Siyasetteki Rolü', Kişisel Gelişim Uzmanı Gökhan Müftüoğlu 'Sınavda Başarının Yolları', Prof. Dr. Sinan Canan 'Açık Beyin, Beyin Fonksiyonları', Şair Cem Mehmet Eren 'Şiir ile Hayat Yorumlamak', Dr. Şeref Oğuz ile Mustafa Kılıçaslan 'Zeka Nedir, Yenilir mi? İçilir mi?' ve son olarak Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı, 'Sorularla Fatih Sultan Mehmet Han' konularıyla gençlerle bir araya geldi.


Katılımcılar programların ardından kitaplarını imzalayarak gençlere hediye etti.

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