Mardin'de arazide terör örgütüne ait 11 adet roket mühimmatı ele geçirildi

Mardin'de kırsal arazide terör örgütüne ait 11 adet roket mühimmatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Ömerli ilçesinin Göllü ve Kovanlı Mahalleleri kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, arazide gizlenmiş şekilde, 3 adet dip tablası bölümünden tuzaklanmış Katyuşa mühimmatı olduğu değerlendirilen mühimmat, 4 adet antitank mühimmatı, 5 adet antitank sevk fişeği, 1 adet Katyuşa mühimmatına ait olduğu değerlendirilen tapa, 1 adet dijital saat irtibatlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.