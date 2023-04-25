Mardin'de arı yetiştiricilerine destek

Mardin Büyükşehir Belediyesinin hibe desteği sağladığı ‘Mardin Kırsalda Üretim Ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanlarının dağıtımı başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 61, GAP İdaresi'nin yüzde 21 ve bal üreticilerinin ise yüzde 18 destek verdiği Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesinin arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtımı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla başladı.

Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen programlarda 50 bal üreticisine 1000 arılı kovan, 500 boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı. Dağıtım programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yıl 12 bin kovanı 400 arı yetiştiricisine dağıtacaklarını kaydetti.

Her çiftçiye 20 tane arılı 10 tane ise arısız kovan dağıtacaklarını kaydeden Vali Demirtaş

"Göreve geldiğimiz günden beri hem şehir merkezinde yapmış olduğumuz projeler hem de kırsal kesimde çiftçilerimize, köylülerimize yönelik projelerimizde tek bir düşüncemiz oldu bu güzel insanlara nasıl daha güzel hizmet edebiliriz, daha iyi nasıl faydalı olabiliriz hep bunun çalışması ve bunun gayreti içerisinde olduk" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelindeki çiftçilere 80 milyon lira destekte bulundukları ifade eden Vali Demirtaş, şunları söyledi:

‘‘Daha önce süt sağım makinelerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 çiftçimize 1000 sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirdik. Devlet olarak bugüne kadar çiftçilerimize yaklaşık 180 milyon lira bir kaynak aktardık. Bunun 80 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Gerisini ise Tarım Bakanlığı, GAP, İlçe Belediyelerimiz ve çiftçilerimizin kendi ödediği paylar var. Onun için katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bugün 25 çiftçimize 750 kovan dağıtımını gerçekleştireceğiz."

Üretime katkı sunmak, istihdamı artırmak ve göçü engellemek için projeler geliştirdiklerini altını çizen Vali Demirtaş, son olarak şunları belirtti:

"Burada 3 amacımız var. Birincisi; biz diyoruz ki bizim insanlarımız doğdukları yerde doysunlar ve orada yaşasınlar çünkü şehir merkezleri artık cazip değil. Yani vatandaşımız köyde kalsın, köyden kentte göç etmesin, göçün önüne geçmek. İkincisi; herkesin üretime katılması. Üçüncüsü ise yeni istihdam alanları açmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde her hafta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak bir projeye imza atıyoruz. Bunlar az şeyler değil. Bu projenin bize maliyeti yaklaşık 22 milyon lira. Çok ciddi bir kaynak. Onu da seve seve veriyoruz. İnanıyorum ki Ömerlili ve Yeşillili kardeşlerim bu projenin kıymetini bilecek. Üretecekler, topluma katkıda bulunacaklar ve ürettiklerini de satacaklar ailelerine katkıda bulunacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin."

Konuşmaların ardından çiftçilere kovanlar ile arıcılık malzemesi dağıtıldı.