Mardin'de asayiş uygulaması

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün saat 09.00-23.00 saatleri arasında Mardin il merkezi ve ilçelerinde yapılan narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildiği belirtildi. 368 araç ve 2 bin 921 şahsın sorgulandığı belirtilen açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanmış, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.