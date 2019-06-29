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Mardin'de asayiş uygulaması

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı kapsamında il genelinde uygulama gerçekleştirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün saat 09.00-23.00 saatleri arasında Mardin il merkezi ve ilçelerinde yapılan narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildiği belirtildi. 368 araç ve 2 bin 921 şahsın sorgulandığı belirtilen açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanmış, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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