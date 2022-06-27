Mardin'de asfalt plent tesisi kuruldu

Mardin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt fabrikası kuruldu. Fabrikada saatte 240 ton civarında asfalt üretilmesi planlanıyor. Bununla birlikte Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 2022 yılında kentte 850 kilometre asfalt kaplama yapacaklarını söyledi.

Mardin'de kırsal kesimde yapılmadık yol kalmayacağını belirten Vali Demirtaş, “Bu sene Allah kısmet ederse büyükşehir belediyesi olarak 850 kilometre civarında bir satıh kaplama asfaltı yapmayı düşünüyoruz. Eğer bunu gerçekleştirirsek ciddi anlamda Mardin geneli ve kırsal kesimde yol problemimiz kalmayacak. Bu yıl çok şükür hava iyi gidiyor. Biz de bu havanın iyi gitmesinden dolayı 140 kilometre civarında satıh kaplama asfaltı bitirmiş oluyoruz. Bu gördüğünüz yol iki katlı satıh kaplama. Hakikaten sıcak asfalttan hiçbir farkı olmayan çok kaliteli bir asfalt döküyoruz. Sağ olsun bizim büyükşehir belediyesindeki arkadaşlarımız denetimlerini sıklaştırıyorlar. Kontrolümüz çok iyi gidiyor. Tabi bunların hepsini sağ olsun, cumhurbaşkanımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Allah kısmet ederse Mardin'imizde çok güzel hizmetler bu sene gerçekleştireceğiz. Başta yol olmak üzere altyapı hizmetleri, su, kanalizasyon gibi hizmetleri de en güzel şekilde yerine getireceğiz. Üst yapı hizmetlerinde en güzel şekilde yerine getireceğiz” dedi.

İlk defa Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt fabrikasını kurduğunu bildiren Vali Demirtaş, “Bugün yarın üretime başlayacağız. Saatte 240 ton civarında sıcak asfalt üretimi yapacağız. Bizim amacımız sıcak asfaltlarda özellikle şehrin merkezindeki caddeleri ve sokaklarımızı daha da güzelleştireceğiz. Mardin'de vatandaşımızın konforunu arttıracağız. Mardinliler artık bu tozun, toprağın içerisinde kalmayacaklar. Çok rahat ve konforlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekler. Bizim bu asfalt fabrikasını kurmamızın tek sebebi daha ucuza daha fazla yolu nasıl asfaltlayabiliriz. Daha kaliteli asfaltı nasıl gerçekleştirebilirizdir amacımız. Bir de şunu da söyleyeyim. Sadece burada değil çok yerde taş ocaklarımız var bu konuda malzemede de bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız en kaliteli yolu en ucuza nasıl mal edebilirizdir” diye konuştu.