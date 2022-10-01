İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.


Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolunda bulunan Aksu asfalt şantiyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Asfaltta kullanılan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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