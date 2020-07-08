Mardin'de asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı

Mardin'de, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla karar alındı. Toplantıda alınan karar şöyle:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verildi."