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Mardin'de askeri hareketlilik

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin’den geçti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'den geçti.


Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen aralarında tırlara yüklenmiş tanklar ile “Kirpi” adlı zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, Mardin-Kızıltepe ve Mardin-Nusaybin karayollarından geçerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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