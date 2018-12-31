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Mardin'de Atık yağlar için noktalar oluşturuldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin atık yağlar ile ilgili başlattığı çalışmada belirlenen noktalarda atık yağlar toplanarak, doğaya olan etkilerinin azaltılması planlanıyor.


Mardin Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı doğa dostu çalışmalar yaparak farkındalık sağlıyor. Daha önce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde atık pil ve bayat ekmek toplama gibi projeler yapılırken, son olarak atık yağlar ile ilgili önemli bir çalışmaya başlandı. Proje kapsamında belirlenen noktalarda atık yağlar toplanacak ve doğaya olan etkileri yok edilecek. Öte yandan atık yağ ile birlikte lastik ve tıbbi atıkların toplanması için de çalışmalar gerçekleştirilecek.



“Çevre dostu projelere önem veriyoruz”


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Çevreye duyarlı çalışmalara önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ilimizin doğasına ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak için projeler yapmaktayız. Bayat ekmek toplamanın yanı sıra atık pil ile ilgili çalışmaları hayata geçirmiştik. Şimdi ise doğaya önemli bir zarar veren atık yağlar ile ilgili çalışmamız başlıyor. Bu çerçevede Sıfır Atık Projesinin önemli ayaklarından birisi de bitkisel atık yağların toplanmasıdır. Proje nedeniyle ilk etapta bitkisel atık yağları biriktirmek için belirlenen noktalara atık yağ bidonları yerleştirdik. Buralara evlerden ve iş yerlerinden atık bitkisel yağların geleceğini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın da konuya hassasiyet ile yaklaşacağına inanıyoruz. Oluşacak duyarlılık ile doğaya önemli bir katkı vermiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz çevre bilinci ile hareket etmeye devam edecek” dedi.

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