Mardin'de atlı turizm

Mardin'in ünlü rahvan atları turizmin hizmetine sunuldu. Cumhuriyet Meydanında süslenmiş rahvan atları yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şehre gelen turistler at üstünde tarihi kentin sokaklarında tur atarak Mardin'in doğal tarihini keşfediyor. Kimi de sadece ata binerek Mardin hatırasını fotoğraflara yansıtıyor.

Geçen yıl 3 milyon turiste ev sahipliği yapan hoşgörü kenti Mardin'de, bu yıl da 5 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedeflenirken kente yaşayan insanlar para kazanmak için turistlere farklı hizmetler vermeye başladı. Cumhuriyet Meydanında süslediği atı ile turistlere hizmet veren Servet Altın, Mardin'de artan turizm ile birlikte para kazanmak için turistleri ata bindirip şehri gezdirdiklerini söyledi. Daha önce hamallık yaparak para kazandığını belirten Altın, "Turizm sezonunun başlaması ile birlikte atlarımızı Mardin turizmine kazandırmak istedik. Sağ olsun yetkililer bu konuda anlayışlı çıktı. Bize bu imkanı sağladılar. Bizde atlarımızı süsleyip Cumhuriyet Meydanında gelen yerli yabancı turistlerin hizmetine sunduk. Burada turistler atlara binip Mardin hatırası fotoğrafları çekiyor. İsteyen tarihi sokaklarda at sırtında tur atmak istiyor. Bizde buna göre hizmet veriyoruz. Günde 50-500 lira arasında para kazanıyoruz. Ailemizin geçinimini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Tarihi şehri gezmek için Ankara'dan Mardin'e gelen Melis Düzen isimli yerli turist ise, Mardin'e ilk defa geldiğini söyledi. Düzen, "Tarihi dokusu ve farklı kültürleri ile Mardin bir dünya kentidir. Burada Süryanisi, Müslümanı, Kürdü, Arabı, Türkü bir arada yaşadığını gördüm. Buradan çok etkilendim. Zengin kültürlere sahip olan Mardin'de ata binerek hatıra fotoğrafları çektirdim. Mardin'i atın üzerinde gezmek farklı bir duygu oluşturuyor. Merdivenlerden yukarı yokuş çıkıyorsunuz. Halkla iç içe oluyorsunuz. Mardin farklı bir kent. Herkesi buraya davet ediyorum. Bu şehri gezmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.