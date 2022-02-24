Mardin'de AVM'den okuma odaklı hamle

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall ile işbirliği yapan Mardin Artuklu Üniversitesi, tüm kesimleri okumaya teşvik etmek amacıyla alışveriş merkezi içerisinde okuma alanı ve mini kütüphane' kurdu.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, sadece alışveriş odaklı değil, sosyal yaşam merkezi olarak hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızhan, edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Yıldızhan, "Bugün de dünyadaki yeni gelişen trend, farkındalık oluşturmanın en önemli ve kalıcı yolu, kültüre, sanata, koleksiyona ve kitaba sahip olmaktır. Şuan okuma alanımızda bine yakın eser bulunmakta, geleceğe uzanmanın en güzel yolu kitaptır" dedi.